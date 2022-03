Cecilia Rodriguez, chiude il profilo Instagram per colpa di Ignazio Moser: lo scherzo de Le Iene

Nella giornata di ieri ad allarmare gli utenti di Instagram è stato il gesto inaspettato di Cecilia Rodriguez. Per 24 ore, infatti, Cechu ha deciso di chiudere il suo account, non dando alcuna spiegazione. Durante la serata di ieri, si è scoperto che dietro tutto ciò ci sono state Le Iene.

SPARISCE PER COLPA DI IGNAZIO MOSER – Dal loro incontro nella casa del GF Vip, Cecilia e Ignazio Moser non si sono più lasciati. I due si sono spesso mostrati sui social, condividendo con i follower i loro momenti di coppia.

Nelle ultime settimane, Cecilia si è lamentata per il comportamento di alcuni follower. La ragazza è stata infatti sommersa di domande su Ignazio, non solo privatamente, ma addirittura sotto i suoi post. Davanti a questo comportamento, la più piccola dei Rodriguez ha minacciato di chiudere il suo account Instagram:

“Non è che il mio Instagram deve essere dedicato soltanto a lui. Andate tutti sul suo profilo e fate le domande a Ignazio. O lo capite o chiudo tutto ragazzi. Anche perché sembra che senza di lui non valgo nulla. Non voglio essere maleducata quanto siete stati voi follower, però io penso, spero, che sia l’ultima volta che io debba parlare così con voi, altrimenti non so, mi tolgo da Instagram perché il mio Instagram è il mio Instagram“.

Visto lo sfogo dell’influencer, Le Iene hanno deciso di farle uno scherzo. Una volta venuti alla scoperto, sono stati proprio loro, come riportato da Biccy, a consigliare a Cecilia Rodriguez di cancellare il suo account Instagram:

“Ah lo scherzo l’avete fatto perché mi lamentavo che mi domandano solo di Ignazio? Sì mi arrabbio perché mi chiedono sempre soltanto di lui. Anche se chiedo di farmi domande sul mio lavoro, mi chiedono solo di lui. Comunque ok togliete pure Instagram e vedo un po’ quanto riesco a stare“.