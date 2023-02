Cecilia Rodriguez, cosa è successo con Ignazio Moser? “Solo un momento molto delicato”

Cosa è successo tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? È questa la domanda che in molti si sono iniziati a fare dopo lo scoop lanciato da Dagospia. Secondo il noto blog di gossip, i due starebbero attraversando una profonda crisi che avrebbe portato l’ex gieffino a stare dall’amico Mattia Rivetti. Ma cosa sta succedendo realmente?

“Solo un momento molto delicato” – Dopo la notizia bomba sganciata da Dagospia, è intervenuto The Pipol che ha confermato la notizia, aggiungendo che, secondo fonti vicine alla coppia, i due si sarebbero lasciati. Uno scoop che ha spiazzato gli amanti del gossip, dato che a novembre Moser avrebbe chiesto a Cecilia di sposarlo.

Una recente IG Story dell’ex gieffino, però, smentirebbe la notizia. Il ragazzo, infatti, ha postato uno scatto insieme a Ercolino, il cagnolino che ha preso con la Rodriguez. A far notare l’immagine è stata Deianira Marzano, evidenziando la location: la casa della sorella di Belen Rodriguez. Dal canto loro, i due diretti interessati non si sono ancora espressi al riguardo.

A parlare della chiacchieratissima coppia è stato anche Alessandro Rosica, noto su Instagram come InvestigatoreSocial. Nelle scorse ore, infatti, l’esperto di gossip ha raccontato quanto scoperto:

“La verità su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Anche questa volta ho voluto vederci chiaro e verificare la vera natura di questo litigio, dato che per molti anni ho documentato la coppia, sia nel bene che nel male. Che i due siano in crisi da settimane è ormai evidente a tutti, il colpo di scena questa volta però è un altro. Infatti adesso i tradimenti non c’entrano assolutamente nulla, tanto meno Cecilia lo avrebbe buttato fuori di casa o mollato “come varie testate stanno riportando”. Si tratta quindi di una grandissima fake news priva di fondamenta. Questa crisi è iniziata per delle bugie molto grandi, promesse non mantenute e motivi famigliari. Inoltre vi do una notizia freschissima in anteprima: “‘Ignazio e Cecilia” vorrebbero passare sopra a tutto anche questa volta. I due stanno passando solo un momento molto delicato”.