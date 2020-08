Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: crisi in arrivo?

E’ da diverso tempo che si vocifera di una presunta crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Molte notizie sono state lasciate correre, poiché sembravano essere infondate e non veritiere. Adesso, però, è intervenuto un personaggio pubblico a parlarne. Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa ha dichiarato.

CECILIA E IGNAZIO: CRISI? PARLA AMEDEO VENZA – A dichiarare la notizia che ha lasciato quasi tutti i fan curiosi e al tempo stesso stupidi, è stato Amedeo Venza sul suo profilo ufficiale. Il ragazzo ha infatti scritto:

“I due”, ha spiegato Venza che sembrava essere abbastanza dispiaciuto per ciò che aveva appena saputo, ”avrebbero deciso di comune accordo di staccarsi per questo periodo proprio per salvaguardare il loro rapporto e capire entrambi gli errori per ritornare più forti di prima”.

CECILIA E IGNAZIO: QUALI SONO I PRESUNTI ”ERRORI”? – Il fatto che Venza abbia parlato di ”errori” in senso generico non lascia presagire nulla di buono. Potrebbe trattarsi di un qualche tradimento? In realtà non possiamo dirlo con certezza e crederci sembra assurdo visto quanto i due sono sempre affiatati e vicini.

Per ora entrambi tacciono sull’argomento. Dunque, non ci resta che attendere le parole dei diretti interessati per scoprire se questa presunta crisi è vera e se le motivazioni ipotizzate possono trovare fondamento.