Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dopo il matrimonio è in arrivo un figlio? La risposta dell’influencer

Nell’autunno del 2017, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si incontravano nella casa del Grande Fratello, uscendo insieme mano nella mano. Oggi, dopo essersi sposati lo scorso 30 giugno a Carmignano, in Toscana, sono più innamorati che mai e pronti per vivere la loro vita insieme da marito e moglie. Per questo motivo, sono in tanti a chiedersi quando la famiglia potrà finalmente allargarsi, ammesso che lo vogliano.

Un matrimonio da sogno e la vita dopo

Cecilia Rodriguez ha deciso di aprire un box di domande su Instagram per rispondere alle curiosità dei suoi follower. Durante questa sessione, ha fatto un bilancio di quello che ha definito un “periodo stressante ma straordinario”. “È un bel periodo di consapevolezza”, ha dichiarato Cecilia nelle sue Instagram stories. “Sono una donna sposata e sono molto felice. Mi sto riposando e sto cercando di recuperare tutte le energie. Sono stati dei mesi molto intensi però devo dire che ne è valsa la pena”, ha concluso.

Terapia di coppia e benessere personale

Cecilia ha anche rivelato che lei e Ignazio hanno partecipato a sedute di terapia di coppia, iniziando prima con un percorso personale e poi continuando insieme. “È stato bellissimo perché sembrava una terapia familiare. Abbiamo lavorato per cercare di migliorarci a vicenda. Io la consiglio sempre la terapia di coppia perché il dialogo è la cosa migliore per riuscire a superare tutto”, ha aggiunto.

Curiosità dei fan e voci di gravidanza

Durante la sessione di domande, un follower ha scritto: “Stanotte ti ho sognata, eri incinta”. La risposta di Cecilia è stata una smorfia, che ha lasciato molti dubbi. Non ha dato una risposta diretta, per questo la sua reazione ha scatenato speculazioni.

Con queste parole e la sua reazione ambigua, ci si chiede se una cicogna sia in arrivo per Cecilia e Ignazio. Non resta che aspettare per scoprire la verità, ma una cosa è certa: il loro amore continua a crescere e a ispirare i loro follower.