Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: nessuna crisi di coppia

Pare proprio che della crisi di cui si vociferava che vedeva protagonisti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non sia rimasta nemmeno l’ombra. I due si sono mostrati insieme più felici di prima.

CECILIA E IGNAZIO: LA PRESUNTA CRISI – I due ragazzi hanno dovuto trascorrere un periodo lontani, forse a causa di problematiche lavorative, ma c’è chi aveva già parlato di crisi. Ebbene pare che non sia così poichè i due sembrano essere più felici che mai.

CECILIA E IGNAZIO IN VACANZA INSIEME – Cecila e Ignazio dunque sono stati in vacanza insieme e si sono mostrati ancora una volta molto affiatati. Con loro c’erano Jeremias e Deborah, con la quale da poco è uscito allo scoperto. Le cose tra il fratello Rodriguez e la nuova ragazza vanno alla grande e non potevano andare meglio!

”Una sirenetta”, questo il commento di Ignazio ad un video di Cecilia mentre era intenta a nuotare in una bellissima piscina. Mentre Jeremias ha dedicato Come nelle favole, canzone di Vasco Rossi alla sua Deborah. Insomma nessuna crisi in corso, anzi! Intanto ecco il commento al video di Cecilia fatto da Ignazio:

CECILIA E IGNAZIO: LEI è INCINTA? – Si vocifera anche da diverso tempo che la più piccola delle sorelle Rodriguez aspetti un bambino da Ignazio, ma pare non essere una notizia veritiera. Si, perchè è già da diverso tempo che circola la news, ma la ragazza non appare con forme che lasciano pensare ad una gravidanza. Aspettiamo le loro parole per poterne essere certi!