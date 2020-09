Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vanno a cena insieme per ricominciare

A riportare l’indiscrezione è stato ”Giornalettismo”, dove hanno affermato che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero andati a cena per riprovare a sistemare le cose tra di loro.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER A CENA INSIEME? – Le storie pubblicate da Ignazio nelle quali si mostravano foto che ritraevano due calici di vino erano già abbastanza chiare. Infatti Cecilia e Ignazio sono stati a cena insieme per parlare e ricominciare la relazione.

Eppure la crisi quest’estate tra di loro c’è stata e sembrava essere anche abbastanza preoccupante, al punto che molti si sono chiesti se la loro storia non fosse effettivamente giunta al tracollo.

Per fortuna così non è stato e i due sembrano aver ricominciato la storia più forti di prima. Non è semplice rimettere a posto i pezzi di una relazione che stava quasi per terminare ma la celebre coppia sembra essere pronta ad affrontare tutto questo.

Pare che sia stato proprio Ignazio ad avvicinarsi a Cecilia e che quest’ultima gli abbia chiesto del tempo. ”Il tempo giusto per riaccendere il cuore’‘, come riporta ”Giornalettismo”.