Cecilia Rodriguez è incinta? le immagini che hanno fatto pensare i fan

E’ tornato il sereno tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia era nata davanti alle telecamere del Gf Vip 2 e sembravano aver vissuto un periodo di distanza e separazione nelle settimane delle vacanze estive. Molti hanno addirittura pensato che tra id ue potesse essere finita per sempre.

Pochi giorni fa, invece, sono state pubblicate delle foto insieme al suo ragazzo, Ingazio Moser, e anche lui ha fatto lo stesso solo poche ore dopo. Questo ha rassicurato e rallegrato tutti i fan della celebre coppia.

I due ragazzi sembrano essere sempre più felici e affiatati che mai, la crisi è ormai un lontano ricordo. Qualcuno ha pensato che questo riavvicinamento possa aver portato anche un’inaspettato bambino, ma sarà davvero così?

CECILIA RODRIGUEZ è INCINTA? – A far pensare ad una presunta gravida della sorella di Belen sono stati proprio alcuni scatti della showgirl che mostrano un pancino sospetto che non è di certo passato inosservato agli occhi dei fan. Forse i due ragazzi devono fare un altro annuncio oltre a quello del ritorno?

Potrebbe anche trattarsi di un effetto ottico dovuto alla posa di Cecilia durante il ballo che ritrae lo scatto. In alcune storie Cecilia tiene anche in mano un bicchiere di vino, forse avrà influito? I fan non vedono l’ora che arrivi un piccolo Moser. Per vedere le foto clicca qui.