Cecilia Rodriguez e lo spogliarello diventato virale sul web

In questi giorni di quarantena a causa del coronavirus, sono tanti i vip che si stanno organizzando per intrattenere i follower sui vari social network. Ad oggi, le dirette sono lo strumento più utilizzato e se prima era una rara opzione, ora è impossibile entrare su Instagram senza inciampare in esse. Alcuni volti dello spettacolo hanno anche avviato una raccolta fondi per aiutare gli ospedali italiani in difficoltà.

CECILIA RODRIGUEZ IN QUARANTENA A TRENTO – Cecilia Rodriguez, amatissima sorella di Belen, si trova in quarantena a Trento assieme al suo fidanzato Ignazio Moser, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello. I due sono isolati da tutti e insieme hanno deciso comunque di festeggiare i 30 anni di lei. Ignazio, infatti, ha fatto recapitare un grande e bellissimo mazzo di fiori per la sua amata, scatenando anche qualche polemica per le misure di prevenzione adottate dal governo.

Il lavoro di Cecilia come influencer sta continuando nonostante la quarantena, tuttavia, sono tanti gli eventi cancellati a causa dell’emergenza. La coppia sta cercando in tutti i modi di essere sempre presente sui social e tenere compagnia ai follower.

CECILIA PUBBLICA UNO SPOGLIARELLO – Come vi abbiamo anticipato, Cechu, essendo molto seguita sui social, ha deciso di deliziare i suoi fan con una sorta di spogliarello pubblicato su TikTok e poi condiviso su Instagram. Il video ha lasciato i fan interdetti e sta già facendo il giro del web! Un modo molto originale per intrattenere i suoi follower durante la quarantena. Nel video possiamo notare come Cecilia giochi con una camicia da uomo, probabilmente di Ignazio, e scherzi tutta sorridente.