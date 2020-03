Cecilia Rodriguez festeggia il compleanno in quarantena: un rischio da correre?

L’Italia sta affrontano ormai da giorni la quarantena a causa della diffusione del Coronavirus, che ha costretto il governo a emanare un decreto per limitare gli spostamenti dei cittadini. In un momento difficile come questo, sono tanti i vip che stanno aiutando la sanità italiana con grandi somme di denaro ricavate anche da alcune donazioni. Tuttavia, ci sono anche molti volti noti che non stanno seguendo le norme del decreto dando un cattivo esempio.

Ieri vi abbiamo raccontato della splendida iniziativa di Ludovica Valli; l’ex tronista ha deciso di mettere a disposizione il suo appartamento a Milano per due infermiere che inizieranno a lavorare senza sosta al Policlinico. Milano, infatti, è solo una delle tante città del nord brutalmente colpite da questo male invisibile. La quarantena forzata, infatti, ora si è diffusa in tutta Italia ma è partita principalmente dalla Lombardia

CECILIA RODRIGUEZ FESTEGGIA IL COMPLEANNO – Mentre Milano si preparava a chiudere le porte, Cecilia Rodriguez si trovava assieme al suo compagno Ignazio Moser nella città di Trento. Come avrà preso questa quarantena forzata lontana dalla sua famiglia? I due si sono dedicati ad attività all’aperto e alla cura della tenuta ma a quanto pare, la sorella di Belen ha deciso di festeggiare comunque il suo compleanno.

L’ex gieffina ha compiuto 30 anni e il suo Ignazio ha deciso di farle una romantica sorpresa per festeggiare l’evento. Ovviamente i due hanno celebrato la festa da soli ma Moser non si è preoccupato minimamente di ciò. Il ragazzo ha fatto recapitare a Cecilia un bellissimo mazzo di fiori, che inevitabilmente ha fatto insospettire i follower. L’ex ciclista avrà rispettato tutte le norme di sicurezza? I fan si sono fatti questa domanda proprio perché Ignazio ha avuto contatti al di fuori della sua tenuta e potrebbe aver corso un rischio serio. A quanto pare per amore si è disposti a fare qualsiasi cosa!