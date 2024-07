Cecilia Rodriguez, frecciatina all’ex Francesco Monte durante le nozze? “Non hai mai voluto cambiarmi”

A non sfuggire al popolo del gossip è stato un momento in particolare delle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A molti, infatti, non è sfuggito un passaggio delle promesse scritte dalla sorella di Belen Rodriguez e che sembrerebbe una frecciatina rivolta all’ex Francesco Monte.

“Non hai mai voluto cambiarmi” – Dopo sette anni d’amore, Cecilia e Ignazio sono finalmente convolati a nozze. Tra i momenti più emozionanti della cerimonia a far discutere è stato quello delle promesse che i due innamorati si sono scambiati. A non passare inosservato, infatti, è stato un passaggio in particolare del discorso della Rodriguez:

“Non mi sono preparata un discorso e non sono brava a scrivere. Abbiamo sempre avuto il coraggio di dirci tutto guardandoci negli occhi, nel bene e nel male.

Grazie perché non hai mai voluto cambiarmi. Mi hai accettata così come sono ed è la dimostrazione d’amore più grande che possa esistere. Mi hai insegnato tanto su questo, mi ami come sono, con i miei pregi e i miei difetti”.

In molti hanno visto queste parole come un riferimento a quanto accaduto nella precedente relazione della donna. La Rodriguez, infatti, è stata insieme a Francesco Monte fino al suo ingresso nella casa del GF Vip, dove ha conosciuto e si è innamorata di Moser. Come riportato da Gossipetv, in passato Cecilia ha così parlato della sua passata relazione con l’ex tronista:

“Io sono questa, quella che balla sui tavoli. Anche io avevo cercato di cambiare di lui delle cose sbagliate. Ma lui aveva deciso di cambiare aspetti del mio carattere che invece sbagliati non sono”.

Ovviamente si tratta di semplici ipotesi nate sui social, quindi si tratta di un rumor che va preso con le pinze.