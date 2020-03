Cecilia Rodriguez furiosa con Ignazio Moser: “Non capisci quello che ti dico!”

L'amore non è bello se non è litigarello, cosa sarà successo tra i due?

Vi avevamo già anticipato che Cecilia Rodriguez si trova in quarantena assieme al suo fidanzato Ignazio Moser nella città di Trento. I due erano partiti per passare un weekend da sogno nella loro tenuta ma il decreto emanato da Giuseppe Conte ha fatto sì che la coppia rimanesse lì per più tempo. Tuttavia, pare proprio che i due si stiano divertendo lo stesso!

CECILIA FESTEGGIA IL COMPLEANNO IN QUARANTENA – La settimana scorsa Cecilia ha compiuto 30 anni e il suo fidanzato non le ha fatto pesare la condizione che il Paese sta vivendo. Ignazio le ha fatto recapitare un bellissimo mazzo di fiori e hanno festeggiato assieme il suo compleanno, dimenticando per un po’ i problemi. Cechu, inoltre, ha condiviso su TikTok un simpatico video per i suoi fan mentre fa una sorta di spogliarello. Il video ha fatto il giro del web in pochissimo minuti!

CECILIA FURIOSA CON IGNAZIO: COSA SUCCEDE TRA I DUE? – Ovviamente, tra gli scherzi e le feste, non manca il tempo da dedicare ai litigi! In queste ore Ignazio Moser ha pubblicato su Instgram delle stories mentre Cecilia lo rimprovera furiosa. Cosa sarà successo tra i due? Niente di grave, ma pare che Ignazio sia molto disordinato. Nei video Cecilia appare visibilmente infastidita dalle condizioni del suo armadio, tanto da esclamare: “Guarda è tutto distrutto, non capisci quello che ti dico!”.

Ignazio, invece, sembrava divertito di aver fatto perdere le staffe alla sua fidanzata e ha commentato così: “La Cechu che mi sgrida perché non sono ordinato!” con tanto di faccia sorridente.

Fortunatamente il litigio si è fermato lì e i due sono già tornati sorridenti sui social, pronti per condividere con i follower la loro quotidianità.