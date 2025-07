Cecilia Rodriguez, “ questo è il periodo più bello della mia vita”

Cecilia Rodriguez è in dolce attesa. Nelle sue recenti storie ha descritto questo come il periodo più bello della sua vita. Il riferimento alla gravidanza è evidente, tuttavia, la lontananza dalla sorella lascia un po’ perplessi.

La modella ha raccontato di essere seguita da una serie di professionisti che la stanno aiutando a conoscere meglio la sua persona ed ad acquisire una maggior consapevolezza. Il gruppo di tecnici in questione le è stato assegnato da un’app di psicologi, capaci di seguire le persone anche da remoto.

Secondo alcuni, questo non è stato nient’altro che un modo alternativo, utilizzato dalla modella, per sponsorizzare l’applicazione. Secondo altri, Cecilia involontariamente ha ammesso di poter vivere un momento di felicità e di gioia simile, senza la sorella al suo fianco.

All’apparenza il loro rapporto sembrava indissolubile ed indistruttibile. Eppure, ad oggi, le due Rodriguez non si parlano neanche. A dir il vero, le dinamiche interne alla loro famiglia non sono di dominio pubblico. Noi sappiamo solo ciò che loro vogliono far sapere e rendere noto a chi le segue.

Il rapporto tra le due modelle sembra che sia arrivato ad un punto di non ritorno. La vera domanda è: non è stato possibile arrivare ad un punto d’incontro o sono state loro a non volerlo trovare? Probabilmente, la stessa esperienza interiore di Cecilia l’ha condotta a raggiungere una maggiore maturità che l’ha spinta ad allontanarsi dalla sorella.