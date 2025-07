Cecilia Rodriguez, rivela quanti kg ha preso durante la gravidanza

Cecilia Rodriguez recentemente ha annunciato di essere incinta. La modella diventerà presto mamma di una femminuccia, Clara Isabel.

Il parto dovrebbe avvenire verso metà ottobre. Nel frattempo che i mesi passano, la pancia dell’argentina sta aumentando. L’influencer ha fatto un resoconto su Instagram degli ultimi mesi della gravidanza e di come stia affrontando il cambiamento che il suo fisico sta subendo.

Cecilia ha rivelato di aver messo 3 kg, ogni mese. A quest’affermazione, ha aggiunto una triste nota: “Non ne vado molto fiera”. Facendo dei calcoli e tenendo conto che il termine è previsto per il prossimo autunno, la moglie di Ignazio Moser dovrebbe aver preso 10 kg.

Oltre a questa piccola confidenza, la Rodriguez ha detto di star vivendo questi giorni in un limbo. Da un lato, freme all’idea di conoscere la piccola creatura che sta crescendo dentro di lei; dall’altro, ha ribadito che accettare che il proprio corpo cambi così velocemente richieda tempo. La dolce attesa, tutto sommato, sta procedendo a gonfie vele. Nei primi mesi, tuttavia, la modella ha sofferto per via delle continue nausee. Ad oggi, la situazione è migliorata.

Durante l’intero racconto, la trentacinquenne non ha fatto volontariamente accenno alla sorella. Stando a quanto trapelato, i rapporti tra le due sarebbero molto tesi; a tal punto, da non parlarsi più. I motivi che hanno condotto a quest’allontanamento repentino non sono stati resi pubblici, né le due Rodriguez hanno confermato o smentito le voci. Cosa può aver spinto, Belen a non essere presente in un periodo così importante per Cecilia? Secondo Gabriele Parpiglia, noto giornalista di gossip, sono accaduti dei “fatti gravissimi”.