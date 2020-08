Cecilia Rodriguez, il gesto di mamma Veronica: dalla parte di Ignazio

A finire al centro dell’attenzione è anche la piccola di casa Rodriguez, Cecilia Rodriguez. L’ex gieffina è finito nel mirino del gossip per la crisi che ha colpito la sua storia d’amore con Ignazio Moser. Ora, a far parlare è il gesto social compiuto dalla mamma dell’argentina, Veronica.

DALLA PARTE DI MOSER – Dopo tanto discutere, sembra più che confermata la crisi che ha investito la coppia nata durante il Grande Fratello. Sebbene ancora non si sappia se si tratta di una crisi passeggera o di un punto definitivo, è certo che qualcosa è accaduto.

A destare l’attenzione dei fan della coppia è il gesto che la mamma di Cecilia ha fatto su Instagram, facendo così capire da che parte sta. Moser ha voluto pubblicare un breve video che lo vede intento a cantare ‘Tu sei l’unica donna per me’, che molti hanno inteso come una dedica alla bella argentina. Il filmato non è affatto passato inosservato, tanto che la (ex) suocera ha voluto lasciarci un cuore.

Dal gesto della signora Rodriguez, è palese che spera in una riconciliazione tra la figlia e Ignazio. Stessa cosa, però, non si può dire per Stefano De Martino, ex marito di Belen. Da quando è scoppiato il gossip, infatti, Veronica si è mostrata totalmente indifferente nei confronti del ballerino.

LA CRISI – Da qualche giorno si vociferava che tra Cecilia e Ignazio ci fosse aria di crisi. Nonostante il silenzio dei due protagonisti, a confermare il rumors è stato il settimanale Chi: “La rottura drastica tra i due c’è stata”. Stando a quanto riportato dal giornale diretto da Alfonso Signorini, le cause che avrebbero portato a una crisi sarebbero riconducibili alla gelosia di lei e a un’insicurezza da parte di lui. Inoltre, solo recentemente Moser si è reso protagonista di un presunto flirt con l’attrice Anna Safroncik, ma non c’è ancora nulla di confermato.