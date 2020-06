Cecilia Rodriguez, il suocero Francesco si lascia sfuggire una notizia inaspettata: cicogna in arrivo

Molto chiacchierata non è solo Belen Rodriguez, ma anche la sorella minore Cecilia. La ragazza, resosi protagonista del Grande Fratello Vip nel 2017, è tornata a far parlare di sé. Anzi, a far sfuggire l’inaspettato gossip è Francesco Moser, padre di Ignazio e suocero dell’argentina.

LA NOTIZIA INASPETTATA – Sembra proprio che il noto campione del ciclismo non è molto avvezzo al mondo dello spettacolo. A testimoniarlo è il fatto di essersi fatto sfuggire una notizia che ha lasciato senza parole. In un’intervista al settimanale DiPiù, Moser senior ha rivelato di star per diventare nonno per la quarta volta:

“E dai, questo sarà il quarto nipote che arriva. Deve sapere che io, grazie a mia figlia Francesca, sono già nonno di due femminucce e di un maschietto. Però, mi raccomando, scriva che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio Ignazio”.

Sebbene Francesco si sia accorto della notizia bomba rivelata, ormai il vaso di pandora è stato aperto. Sono stanti tanti i siti e i giornali di gossip impazziti per questa confessione, senza però ricevere la replica della coppia.

Alla fine, in molti stavano attendendo questa notizia. Cecilia Rodriguez non ha mai fatto mistero del suo desiderio di maternità e del volere un figlio proprio con Ignazio. I due si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia e da quel momento non si sono più separati. Non resta altro che i due diretti interessati facciano l’annuncio ufficiale.