Cecilia Rodriguez: in corso un tentativo di riavvicinamento con Ignazio?

Nelle ultime settimane, le riviste di gossip non hanno fatto altro che parlare della rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dopo tanto parlare, sembrerebbe che tra i due sia in corso un tentativo di riconciliazione.

COLPO DI SCENA – Dopo gli ultimi aggiornamenti, sembrava che per la coppia non ci fosse più speranza. A riaccendere la fiamma della speranza è Dagospia, lanciando uno scoop che vedrebbe un possibile ritorno di fiamma tra gli ex gieffini.

“Potevano due celebrità del calibro di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non riservarci un colpo di scena in questa virulenta fine estate? Dopo litigi, tira e molla continui e addii definitivi, la coppia più trucida del Just Cavalli di Porto Cervo sta per ricomporsi”, così lascia trapelare il sito. Stando a quanto rivelato, sembrerebbe che tra i due stia per tornare il sereno. Che i due abbiano deciso di concedersi un’altra possibilità, volendo risolvere proprio le divergenze che li avrebbero portati alla rottura?

LA ROTTURA – Dopo qualche prima dichiarazione, i due protagonisti del gossip hanno fatto calare il silenzio. Nonostante si sia spesso parlato di rottura e non più di crisi, nessuna smentita o conferma era giunta da una delle due parti. I giornali, inoltre, non hanno mai smesso di cercare i motivi che avrebbero portato a questa inaspettata svolta.

Stando ad una fonte vicina all’ex coppia, le cause non sarebbero esterne. Non si tratterebbe, quindi, di tradimenti, ma di problemi all’interno della relazione. Sembrerebbe, infatti, che la piccola Rodriguez non sogni altro che un figlio, un passo che Moser non sembra ancora pronto a fare. Ad unirsi nella lista delle cause, ci sarebbe anche l’eccessiva gelosia della show girl argentina nei confronti di Ignazio. Attualmente, nessuno dei due diretti interessati ha voluto aggiungere qualcosa riguardo queste rivelazioni.