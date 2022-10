Cecilia Rodriguez, in dolce attesa? I fan insospettiti da un dettaglio sui social

Cicogna in arrivo per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? A dar vita a questo sempre più insistente rumor, è stato un dettaglio presente in un recente scatto che Cecilia ha condiviso sui suoi social.

LA RODRIGUEZ IN DOLCE ATTESA? – Recentemente la coppia è stata presente all’evento di BelvedereVodkaItalia, dove la Rodriguez ha deciso di sfoggiare un elegante e lungo vestito nero con uno spacco sulla gamba destra. L’abito indossato da Cecilia è abbastanza attillato che ai suoi follower non è affatto sfuggito un particolare abbastanza sospetto.

Ovviamente la sorella di Belen ha voluto documentare l’evento, postando una serie di scatti nelle sue IG Stories. In una foto in particolare, i fan della coppia non hanno potuto far a meno di notare il pancino sospetto che si intravede e che subito ha dato il via ai rumors su una possibile gravidanza.

Sebbene la donna sia stata fotografata con in mano un bicchiere di vodka, rimane il dubbio che abbia bevuto l’alcolico. Inoltre, ha fatto abbastanza insospettire anche la pausa che Cecilia Rodriguez ha deciso di prendersi dai social. A spingerla a tale decisione è stato il bisogno di concentrarsi su se stessa e di riprendersi dal malessere fisico su cui non è mai scesa nei dettagli.

Si tratta di supposizioni e, come tale, si tratta di una notizia che va presa con le pinze. È necessario, quindi, attendere la conferma da parte dei due diretti interessati. Sia Ignazio che Cecilia non hanno mai fatto mistero del loro desiderio di allargare la famiglia. Che sia arrivato il tanto atteso momento sia dall’amata coppia che dai suoi fan?