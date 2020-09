Cecilia Rodriguez incontra Stefano De Martino e fugge via

Cecilia Rodriguez è fuggita via da Stefano De Martino. Ci sono stati attimi di disagi tra Cecilia e Stefano, i due ormai ex cognati. Ignazio, invece ha reagito diversamente.

CECILIA RODRIGUEZ FUGGE DAL LOCALE IN CUI C’è STEFANO DE MARTINO – Cecilia Rodriguez ha ormai trovato nuovamente l’amore che sembrava essere perso con Ignazio Moser. I due sono ufficialmente tornati insieme e si sono esposti anche sui social network, ma non hanno spiegato ancora la causa della rottura.

I due ragazzi erano insiemi quando hanno incontrato Stefano De Martino in un locale. La sorella di Belen ha reagito molto freddamente, ma non è stato lo stesso per Ignazio Moser. Tra i due cognati c’è molto disagio e la ragazza non ha potuto fare a meno di scappare via.

L’incontro con Stefano De Martino è stato del tutto causale, ma non ha fatto per niente piacere a Cecilia che non ha voluto nemmeno salutarlo. Con lei c’era anche il suo compagno Ignazio Moser che ha dimostrato affetto e stima, ancora una volta, per Stefano.

La Rodriguez, invece, ha trovato la scusa di dover far fare una passeggiata al cane per scappare via letteralmente dal locale appena aveva notato che era presente anche il ballerino napoletano.