Cecilia Rodriguez: frecciatina a Ignazio Moser ?

Le sorelle Rodriguez, Cecilia e Belen, hanno trascorso una giornata insieme in barca. In quell’occasione Cechu, secondo molti e come riportato da meteoweek.com, ha lanciato una frecciatina molto chiara al suo ex Ignazio Moser, facendo sorridere Belen.

L’ESTATE DI BELEN E CECILIA RODRIGUEZ – Per le due sorelle Rodriguez l’estate è stata molto particolare. Belen si è separata da Stefano De Martino e ora sta cercando di rifarsi una vita con Antonino Spinalbese.

Cecilia, invece, pare abbia lasciato Ignazio, anche se si sa ancora poco sulla vicenda e non possiamo dire se i due stanno cercando di ricucire segretamente il rapporto. Intanto pare che abbia voluto mandare un messaggio al suo ex.

LA FRECCIATINA DI CECILIA RODRIGUEZ PER IGNAZIO MOSER – Mentre erano in barca, le due showgirl sorelle, erano intente a cantare e a ballare canzoni. Proprio quando è arrivata la canzone che parla di amore e tradimenti, Cecilia ha deciso di cambiarla.

“Ora canto un’altra canzone, non va bene questa!”. Ha dichiarato. La canzone infatti trattava di un uomo che ingannava la sua donna. Forse Cechu si riferiva proprio ad Ignazio, in molti hanno pensato che potesse essere proprio una frecciatina nei suoi confronti. Staremo a vedere se ci saranno delle risposte.