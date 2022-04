Cecilia Rodriguez, l’intervista con Ignazio: le confessioni piccanti

Nonostante i rumors che li vedrebbero in crisi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono recentemente mostrati più complici che mai. In un’intervista di MTV, la coppia si è infatti lasciata andare a piccanti confessioni.

PICCANTI CONFESSIONI – In attesa che Ex on the beach riapra i battenti, Cecilia e Ignazio hanno rilasciato un’intervista su MTV. A Questo o Quello, i due ex gieffini hanno deciso di confessare i loro segreti su quanto accade sotto le lenzuola.

Tra le domande, alla coppia è stato chiesto se preferiscano farlo con le luci accese o, al contrario, al buio. A questa domanda, le risposte sono state contrastanti. Moser, infatti, ha ammesso che: “Questo è sempre un motivo di grande scontro perché io le dico di lasciare la luce accesa e lei invece mi dice: ‘Spegni tutto!’”.

Al contrario, Cechu ha risposto: “Buio totale perché non mi piacciono queste luci… Tu sei uomo! Io ho paura che si vedano delle cose… E a volte preferisco, non proprio il buio totale, ma quel vedo non vedo. A volte accendo la lampadina del comodino e metto un qualcosa sopra, così fa un po’ di atmosfera”.

Continuando a rispondere a questa domanda, i due hanno ammesso che ciò è spesso fonte di battibecchi. “Io voglio le luci accese perché lei è bella sempre quindi non c’è bisogno di spegnere la luce”, ha spiegato Ignazio. Con ironia, Cecilia ha prontamente ribattuto: “Ha bisogno di guardarmi sempre negli occhi”.

Cecilia Rodriguez e il fidanzato hanno poi deciso di svelare alcuni aneddoti, sempre riguardanti la loro sfera sessuale. I due hanno ammesso di aver utilizzato anche le manette: “Se sono bloccata dopo un po’ mi viene l’ansia“.