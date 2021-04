Cecilia Rodriguez, lo scivolone all’Isola dei Famosi: il primo bacio con Ignazio

Tra gli ospiti presenti ieri nello studio dell’Isola dei Famosi, ad attirare l’attenzione è stata Cecilia Rodriguez. A non sfuggire all’occhio attento degli utenti dei social, però, è stata la gaffe che la modella argentina ha fatto in studio.

GAFFE IN STUDIO – Durante la puntata del reality andata in onda ieri sera, ad approdare sulla chiacchieratissima Honduras è stato Ignazio Moser. Visto il suo arrivo sull’isola, Cecilia è stata ospite in studio.

I due si sono conosciuti all’interno di un altro reality, il Grande Fratello Vip. Tra i due è subito scattata la scintilla, portandoli a non separarsi più da quel momento. Sicura dell’amore del suo compagno, la più piccola dei fratelli Rodriguez non si è mostrata durante la prova in apnea svolta da Moser e Francesca Lodo.

Ignazio ha però dovuto sostenere un’altra sfida, questa volta insieme alla fidanzata. Ilary Blasi ha infatti deciso di mettere alla prova la coppia, mettendo in palio della verdura per il gruppo dei Primitivi. Tra le domande, c’è stata una che ha portato la Rodriguez a ritrovarsi vittima di uno scivolone.

La conduttrice ha chiesto ai due quando è avvenuto il loro primo bacio. La coppia non è riuscita a dare una risposta corretta, ma mentre Ignazio è riuscito ad avvicinarsi, Cecilia ha fatto uno scivolone.

A chiedere quindi chiarimenti è stato oggi il popolo del web, chiedendo alla sorella di Belen Rodrguez: “Chechu ma sto primo bacio? Hai rimosso Halloween 2017?”. Non è affatto mancata la risposta della ragazza, approfittandone per spiegare l’accaduto: “Rimosso no, come si fa a rimuovere quei ricordi? Ma sapete che sotto pressione non funziono bene. Anche se la verità è che non ero vestita né col pantalone rosso, né da zucca. Quando l’ho baciato avevo una camicia a quadri rossa e nera. Chiedo scusa!”.