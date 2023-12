La famiglia Rodriguez ha partecipato a diversi programmi televisivi nell’arco di questi anni, dimostrando quanto l’amore e l’unione regni tra tutti loro. Tutto è stato possibile grazie a Belen, colei che arrivata in Italia, è riuscita a costruirsi a piccoli passi la sua strada, trascinando poi con se, tutta la famiglia.

Cecilia Rodriguez è diventata più nota al pubblico italiano grazie alla partecipazione al Grande Fratello insieme al fratello. In quell’occasione ha conosciuto l’uomo della sua vita, Ignazio Moser.

Insieme condividono ormai da anni una vita di coppia fatta di momenti semplici e più complessi. Nonostante le varie voci però, i due continuano ad amarsi e a viversi ogni giorno.

Il Natale malinconico a casa Rodriguez

Con l’arrivo delle feste natalizie Cecilia si è lasciata andare ad una confessione personale: “Ogni anno diventa sempre più malinconico. Il Natale è bello viverlo tutti insieme come succedeva tanti anni fa quando eravamo più piccoli”.

Quest’anno Cecilia ed Ignazio voleranno in Argentina per trascorrere le feste. Il paese di origine della famiglia Rodriguez è pronta ad accogliere la coppia con tutto il calore e la socialità che da sempre appartiene all’Argentina.

Ad ogni modo la bella Cecilia è rimasta vaga su chi effettivamente mancherà in famiglia in queste feste natalizie. Probabilmente si riferiva ad un persona in particolare ma il suo nome non è stato proprio pronunciato.

Anche Belen quest’anno trascorrerà le feste in compagnia di un nuovo amore. La sua storia con Elio prosegue a gonfie vele e tutto sembra regalarle la serenità che tanto ricercava.