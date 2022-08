Cecilia Rodriguez, nessun problema con la suocera: il gesto di Ignazio Moser sui social

Da quando i genitori di Ignazio Moser, Francesco e Carla Merz, hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio, in tanti hanno puntato il dito contro Cecilia Rodriguez. La sorella minore di Belen è fidanzata con Ignazio da svariati anni ormai ma in questi mesi sono circolate voci sospette sul suo rapporto con la suocera.

Rapporto freddo?

Nel corso dei mesi tanti giornali e testate online di gossip hanno riportato la notizia circa un rapporto freddo tra Carla Merz e Cechu. Pare che la madre di Ignazio non abbia mai gradito la presenza di Cecilia né quella della sua famiglia. Questi motivi, legati anche ad altre motivazioni personali della coppia, avrebbero spinto i genitori di Ignazio a chiudere il matrimonio.

Nonostante le ripetute smentite da parte di Francesco Moser e dello stesso figlio, nessuno ci ha mai creduto totalmente e sono tanti coloro che hanno puntato il dito contro Cechu accusandola di essere il motivo di questo doloroso divorzio.

Il gesto di Ignazio Moser

A questo punto, travolti dalle critiche, Ignazio Moser ha deciso di fare un gesto sui social molto semplice ma di grande impatto. Il figlio di Francesco e Carla ha condiviso tra le sue stories una dolce foto di Cecilia e la suocera, vicine a tavola. Apparentemente potrebbe essere un gesto semplice ma è chiaro che l’intento di Ignazio fosse quello di mettere fine a queste voci.

Suocera e nuora a cena insieme, vicine, sorridenti e affiatate. Un buon mix per spegnere o almeno calmare le voci circolate sulla famiglia in questi mesi. C’è da dire che la madre di Ignazio è sempre stata molto riservata, non ama apparire in pubblico pertanto potrebbe aver fatto molta difficoltà ad accettare la nuova vita del figlio sotto i riflettori.