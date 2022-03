Cecilia Rodríguez pronta a lanciare la sua linea di moda

Tra i protagonisti della Milano Fashion Week c’è anche Cecilia Rodríguez, sorella di Belén, che ha partecipato a diversi eventi non solo da appassionata ma anche con dei nuovi progetti da stilista. A intervistarla è stato FanPage che ha pubblicato il video sula sua sezione YouMedia.

“Io contentissima perché non vedevo l’ora di poter socializzare un po’ con la gente. È un mondo che mi ha affascinato sempre molto quindi appena ho potuto mi sono buttata su quello. Ci siamo lanciati anche sulla linea kids e sta andando molto bene: la campagna la farà mio nipote Santiago (figlio di Belén e Stefano ndr) quindi tutto in famiglia come sempre”.

La carriera televisiva di Cecilia sembra quindi, almeno per il momento, accantonata e la nuova passione-business è proprio il mondo della moda. L’ultima sua apparizione sul piccolo schermo risale al reality “Ex on the beach”.

Dopo la linea Me Fui e il brand Hinnominate (con la sorella e il fratello Jeremías), a Fanpage.it ha rivelato di avere in programma di realizzare una linea tutta sua: “Voglio portare il mio stile, quello che mi è piaciuto sempre, un po’ lo stile hippie, però chic”. Cecilia si è detta contenta anche per il graduale ritorno alla normalità e la ripresa delle attività in presenza dopo questi due anni di pandemia. Ha inoltre aggiunto che òla possibilità di riprendere a socializzare la carica molto.

La Rodríguez ha concluso chiarendo qualche dettaglio della sua futura linea: “L’hippie proprio qua in Italia non va bene, ma aggiungendo quella componente chic sono sicura di riuscirlo a portare anche qui”.