Cecilia Rodriguez pubblica uno scatto che attira i fan: crisi certa con Ignazio Moser?

Le voci sulla presunta crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sta facendo il giro del web in poco tempo. L’ex gieffina ha deciso di pubblicare sui social uno scatto che non è passato inosservato agli occhi dei follower: frecciatina per Ignazio?

CRISI CERTA TRA I DUE? – In questi giorni di agosto si è fatta sempre più insistente una voce su una presunta crisi tra i due, mai confermata dai diretti interessati. Tuttavia, ci sarebbero alcuni segnali che confermerebbero la cosa. I due hanno spesso pubblicato foto in solitaria, anzi, secondo alcune fonti, la storia sarebbe proprio finita.

Ad alimentare questi pettegolezzi una frase di Andrea Damante che in discoteca, nel corso di una sua serata, ha presentato il suo amico al microfono: “Per tutte le single di San Teodoro c’è qui mio fratello Ignazio Moser”. Questa frase non è passata di certo inosservata.

LA FOTO PUBBLICATA DA CECILIA – La sorella di Belen ha pubblicato uno scatto della sua vacanza in solitaria suscitando la curiosità dei follower. In molti hanno commentato la foto positivamente e qualcuno ha pensato di esprimere solidarietà alla ragazza. “Niente consigli, solo una cosa, cara Cecilia ti voglio bene, anzi in tanti ti vogliamo bene”, “Spero di vederti al più presto ballare ridere, fare tutto quello che ti pare, chi non ha rispetto di te non ti merita”. Come staranno realmente le cose tra Ignazio e Cecilia?