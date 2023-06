Cecilia Rodriguez, quando convolerà a nozze con Ignazio Moser? La risposta di lei

A distanza di sette mesi da quando Ignazio Moser ha chiesto a Cecilia Rodriguez, i fan della coppia sono ancora in attesa di scoprire quando avverrà il grande giorno. Dopo tanti mesi di attesa, la showgirl argentina ha rotto il silenzio e parlato di come stanno andando i preparativi.

LE PAROLE DI CECILIA – A differenza di molte sue colleghe, Cecilia non ha mai parlato dei preparativi per il matrimonio tra lei e Ignazio. Ospiti a Verissimo, la coppia, nata nella casa del GF Vip, ha ammesso che le nozze erano fissate per ottobre di quest’anno. Qualcosa, però, sembra aver cambiato i piani.

Dopo diversi e insistenti rumors su una possibile crisi tra i due, la data è slittata a marzo del prossimo anno. Ora che tra la Rodriguez e Moser sembra sia tornato il sereno, l’ex volto del GF Vip ha deciso di rompere il silenzio e aggiornare i fan su come stanno andando i preparativi delle nozze.

Attraverso le sue IG Stories, Cecilia Rodriguez ha voluto parlare del suo matrimonio. La sua risposta, però, non è stata quella sperata dai suoi numerosi follower:

“Una domanda che molto spesso mi fate è quella del matrimonio: organizzazione, abito, quando ti sposi, perché hai spostato… Un sacco di domande. Intanto vi rispondo che non sono una persona molto organizzata. E secondo, sono una persona che su queste cose, cioè molto intime come la preparazione di un matrimonio, le tengo un po’ per me. Però vi racconterò. Prometto che vi racconterò, non passo per passo, però durante questo percorso meraviglioso vi racconterò”.