Cecilia Rodriguez: rivelazioni scioccanti su Luca Onestini

Nel programma su Real Time Rivelo, Cecilia Rodriguez ha lasciato tutti a bocca aperta. L’argentina durante l’intervista ha rivolto varie accuse ai suoi ex coinquilini, ma a scioccare sono le rivelazioni riguardo Luca Onestini.

LE ACCUSE SU ONESTINI – A quanto pare, Luca avrebbe preso in giro tutti quanti. Cecilia ha infatti raccontato il retroscena della vicenda tra Onestini e l’ex fidanzata Soleil, conosciuta a Uomini e Donne. Dal racconto della Rodriguez, l’ex coppia di U&D si era lasciata ancor prima dell’inizio del Grande Fratello Vip. Secondo la versione della showgirl, il ragazzo si era preparato tutto ed era deciso a lasciare Soleil in diretta.

“Alla fine però è stata lei a lasciarlo. Lei si è messa con Marco Cartasegna. Io non volevo raccontare questa cosa” così spiega Cecilia Rodriguez.

COME REPLICHERÀ LUCA – Quindi, stando al racconto della fidanzata di Ignazio Moser, Soleil e Luca avrebbero finto di stare insieme fino all’inizio del programma per poter ottenere visibilità una volta scoperta la nuova relazione della ragazza.

Dal suo canto, Luca non ha ancora replicato alle dure dichiarazioni dell’argentina. Non resta altro che attendere per nuovi sviluppi.