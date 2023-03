A finire nuovamente nel mirino del gossip sono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il cui matrimonio si sarebbe dovuto celebrare a ottobre. Per i fan della coppia, però, ci sono brutte notizie. Come rivelato proprio dall’ex gieffina durante una diretta, le nozze slitteranno.

IL MOTIVO DIETRO LO SLITTAMENTO DELLE NOZZE – Già nei giorni scorsi si era iniziato a vociferare delle nozze slittate di Cecilia e Ignazio. Riguardo a questa decisione, in molti hanno iniziato a ipotizzare che ci fosse aria di crisi nella coppia. A smentire questi rumors è stata proprio la sorella di Belen Rodriguez durante un botta e risposta con i fan.

Stando a quanto spiegato da Cecilia, i motivi dietro il cambio della data sarebbe dovuto a dei problemi familiari. La ragazza, infatti, si è trovata costretta a spostare il matrimonio per far si che una sua zia fosse presente all’importante evento:

“Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate. Non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere”.

Nessuna crisi tra i due ex volti del GF Vip. I due, infatti, sono apparsi più innamorati che mai ed entusiasti all’idea di convolare a nozze. Non resta altro, quindi, che attendere aggiornamenti da parte della chiacchieratissima coppia.