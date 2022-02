Cecilia Rodriguez sui suoi ex: “Stando con Ignazio ho capito di non esserne mai stata innamorata”

Le confessioni davanti a tablet del terrore: "Cosa pensano i miei ex di me? Peccato l’ho persa! Era bellissima, buona e l’ho persa! Questo pensano!"

Cecilia Rodriguez da qualche anno fa da conduttrice alla versione italiana di Ex On The Beach insieme al suo fidanzato Ignazio Moser, e proprio durante la trasmissione in questi giorni ha dovuto confessare cose private della sua vita davanti al tablet del terrore.

Tra gli ex della bella sorella di Belen, spicca Francesco Monte, dato che la loro storia è durata anni ed è terminata durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip quando poi cominciò la frequentazione con Ignazio Moser.

“Sono stata innamorata tutte e tre-quattro volte, chi si ricorda più! Pensavo di essere stata innamorata di tutti i miei ex, uno alla volta eh, non tutti insieme, però essendo innamorata di Ignazio Moser vi dico che a questo punto non sono mai stata innamorata prima. Quindi solo una volta. Di Ignazio.

Cosa mi ha fatto innamorare di lui? Ogni volta che lui si avvicinava e mi sorrideva a me mi passava qualsiasi cosa.. […] Credo nel colpo di fulmine, con Ignazio l’ho avuto”.

“Cosa pensano i miei ex di me? Peccato l’ho persa! Era bellissima, buona e l’ho persa! Questo pensano! [ride, ndr], non ho mai avuto nessun ritorno di fiamma con i miei ex. […] Scenate di gelosia? Ovunque e davanti a chiunque, non me n’è mai fregato, quando mi parte mi parte. Se scoprissi un tradimento in flagrante andrei in galera, meglio di no”.