Cecilia Rodriguez, una prima volta non andata bene: “Non mi è piaciuto tanto”

Dopo l’annuncio delle nozze, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono finiti nel mirino del gossip. Sempre molto attiva sui social, la sorella di Belen ha recentemente raccontato di aver seguito un corso che l’ha messa in difficoltà.

“Non mi è piaciuto tanto” – Finita la loro avventura al GF Vip, dove si sono conosciuti e innamorati, Cecilia e Ignazio si preparano a sposarsi. Come annunciato dai due ex gieffini, convoleranno a nozze il prossimo anno.

Oltre ad essere impegnata nei preparativi del matrimonio, recentemente l’influencer è stata impegnata a risolvere alcuni problemi burocratici. Fortunatamente è tutto a posto per quanto riguarda il suo passaporto e i suoi viaggi fuori dall’Italia.

Attualmente la Rodriguez si trova in montagna, pronta a presiedere ad un evento per un brand che l’ha scelta come ambasciatrice. Ed è proprio in questa occasione che la ragazza ha voluto prendere parte a un corso, così come raccontato sulle sue IG Stories.

Attraverso i social, Cecilia Rodriguez ha spiegato di aver seguito una lezione di galateo. Nel parlare del corso, l’ex volto del GF Vip ha ammesso: “Dopo questa masterclass ho imparato tantissime cose, sono diventata una donna nuova. Non dico che non mi sia piaciuta, era molto logica e giusta, ma mi sembra di non aver imparato nulla di quello che mi hanno insegnato i miei genitori, quindi ad essere educata. Questo lusso, non so se mi piace troppo”