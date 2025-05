Cecilia Zagarrigo, paura: la piccola Matilde ricoverata per bronchiolite

Doveva essere un momento colmo di felicità, l’inizio di una nuova avventura con l’arrivo della seconda figlia. Invece, per Cecilia Zagarrigo e il suo compagno Moreno Casamassima, le prime settimane di vita della piccola Matilde si sono trasformate in un vero e proprio incubo. La neonata, venuta al mondo lo scorso 15 aprile, ha infatti dovuto affrontare una seria infezione respiratoria che ha richiesto il ricovero all’ospedale Niguarda di Milano.

La notizia è stata condivisa dalla stessa Zagarrigo, ex volto noto di Uomini e Donne, che per giorni aveva interrotto la sua consueta attività sui social, alimentando l’apprensione dei suoi tanti follower. Solo successivamente l’influencer ha deciso di rompere il silenzio, raccontando attraverso una serie di storie su Instagram il difficile momento che la sua famiglia stava attraversando.

«Nel tardo pomeriggio di ieri non vedevo Matilde in forma, per questo abbiamo deciso di andare al pronto soccorso. Ci hanno ricoverato per bronchiolite», ha scritto Cecilia, visibilmente scossa. La bronchiolite è un’infezione respiratoria molto comune nei neonati e nei bambini sotto i due anni, spesso causata dal virus respiratorio sinciziale (VRS), e può evolvere in situazioni critiche.

Durante il ricovero, Matilde ha ricevuto ossigeno per facilitare la respirazione. Cecilia ha raccontato con voce rotta dalla stanchezza e dalla paura i progressi della piccola: «Ieri sera hanno tolto l’ossigeno e lasciato solo un flusso d’aria. Stamattina ci hanno staccato tutto, restando solo con il saturimetro».

Visibilmente provata ma anche rincuorata dai miglioramenti della figlia, l’influencer ha ammesso: «Sto cercando di dare un senso a tutto questo. Ma vedere che sta meglio è la mia unica consolazione». Dopo queste parole, ha preferito prendersi un altro momento di silenzio digitale.

La conferma del lieto fine è arrivata infine da Moreno Casamassima, che ha condiviso sui suoi canali social un’immagine rassicurante: la famiglia è di nuovo insieme, a casa. Un’immagine di speranza dopo giorni difficili, che restituisce un sorriso ai tanti che hanno seguito con apprensione questa vicenda.