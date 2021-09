Cedric Gondo, il colpo a zero della Salernitana: buon esordio contro l’Atalanta

Non è stata un’estate semplice per la Salernitana, e sicuramente la stagione in Serie A non ne sarà altrettanto. Dopo il rischio di non iscriversi al massimo campionato di calcio italiano, a causa delle proprietà in comune che c’era con la Lazio, alla fine il problema è stato relativamente risolto con il trust. Successivamente i granata hanno dovuto operare sul mercato, senza difficoltà. Il D.S. Fabiani e la società granata sono riusciti a regalare qualche colpo importante a mister Castori: da Gagliolo a Simy, più vari prestiti come Bonazzoli, Mamadou Coulibaly o Bonazzoli e infine qualche acquisto a parametro zero (Kenchrida, Strandberg,…).

Infine, seppur con due giornate di ritardo, è arrivato il grandissimo colpo a parametro zero: Frank Ribery. Purtroppo, tutto ciò non è bastato per ora e i granata sono ancora a secco di punti. 4 sconfitte su 4, l’ultima arrivata ieri sera contro l’Atalanta. Proprio contro i neroazzurri, ha esordito un nuovo giocatore dal 1′ minuto. Un ritorno acquistato dal mercato svincolati: Cedric Gondo.

Il suo arrivo nel Salerno è stato di soli due giorni fa. Il classe 96′ si è liberato dal suo ex-club, la Lazio. Ppr questo motivo,la procura federale ha deciso inizialmente di indagare sul caso, visto che erano state vietate qualsiasi tipo di trattative tra Salernitana e Lazio. Con l’arrivo del via libera dalla FIGC , il club granata, ha messo sotto contratto il calciatore che ha lasciato i biancocelesti nelle scorse settimane ed ha ufficializzato l’operazione sul suo sito ufficiale.

Intanto il calciatore ivoriano ha scelto la numero 15, e questa sera ha “ri-esordito” in massima serie, allo Stadio Arechi. Il giovane attaccante fu preso dalla Salernitana in prestito nel 2019: inzialmente con Ventura partì come riserva, fino a divenire uno dei titolari nel reparto d’attacco granata. Metterà a segno 6 goal e 9 assist. Lo scorso anno, con Castori ha trovato solo 5 reti in 27 presenze.

Il mister di San Severino Marche lo conosce bene, tanto è vero che lo ha schierato subito titolare al posto di Simy, e nonostante i pochi giorni di allenamento, ha ben figurato. “Eurosport” ha dato una valutazione di “6,5” al nuovo acquisto, descrivendo così il suo esordio: “Castori lo getta subito nella mischia, nonostante sia stato ufficializzato solo ieri. E lui lo ripaga con una prestazione di pura volontà. Sfiora il gol, ma Musso gli dice di no”. Sarà l’arma in più per far ottenere la salvezza ai granata?