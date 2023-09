Celik, a gennaio può cambiare tutto: cessione possibile

Celik potrebbe rimanere a Roma almeno fino a gennaio, quando poi i giallorossi sarebbero intenzionati a cederlo per fare un po’ di cassa

Mehmet Zeki Celik potrebbe presto lasciare Roma. L’ex giocatore del Lille, che ha origini turche, è infatti nel mirino del Galatasaray che non è riuscito a prelevarlo nella scorsa finestra estiva di calciomercato.

Il Galatasaray vorrebbe riportare il terzino in Turchia, specialmente perché su quella fascia avrebbe bisogno di qualcuno che gli consenta di migliorare la corsia esterna. Un giocatore che possa anche far parte del giro della nazionale.

Nainggolan ha voglia di Roma

Come raccontato da calciomercato.com, il belga sembra chiamare nuovamente i giallorossi: “La voglia di Roma non gli è mai passata e la fame di tornare nel calcio che conta ora è diventata molto forte. Per questo Radja Nainggolan (35 anni) negli ultimi giorni si sarebbe indirettamente offerto a Mourinho anche con un contratto a gettone come riporta Leggo.it. Il centrocampista belga, rimasto svincolato dopo la parentesi alla Spal, in una recente intervista aveva detto di sentirsi decisamente all’altezza di una squadra importante in serie A considerata anche la concorrenza. E anche oggi ha postato un nostalgico post al fianco di De Rossi, ai tempi giallorossi. Nainggolan sarebbe disposto a giocare praticamente gratis per la Roma, ma per ora non sono arrivati riscontri positivi da Trigoria dove ritengono adeguato il parco centrocampisti. Radja ha vissuto stagioni incredibili nella capitale e ancora oggi i tifosi lo vorrebbero in squadra anche solo per le sue doti caratteriali”.