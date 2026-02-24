martedì, Febbraio 24, 2026
Calciomercato

Celik può arrivare al Napoli a parametro zero

Giuseppe Federici
Di Giuseppe Federici
0
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Il Napoli si muove in vista del prossimo mercato estivo. La società azzurra sta valutando diversi nomi per rinforzare la squadra e tra questi c’è quello di Zeki Celik. A parlarne è stato il giornalista Fabrizio Romano

Celik può salutare

Il suo contratto è in scadenza e al momento non c’è ancora un accordo per il rinnovo. Proprio per questo motivo il Napoli ha iniziato a informarsi sulla sua situazione e avrebbe già avuto dei contatti con gli agenti del giocatore. L’idea sarebbe quella di prenderlo a parametro zero, senza pagare il cartellino. Su di lui c’è anche la Juventus, ma il Napoli punta a soffiarlo ai bianconeri.

La Roma, però, non ha intenzione di lasciarlo andare facilmente. Il club giallorosso vorrebbe trattenerlo e sta cercando di trovare un’intesa per il prolungamento del contratto. Se non dovesse arrivare la firma, Celik potrebbe diventare un’occasione interessante per molte squadre.

Non solo i bianconeri

Il Napoli è attento a queste opportunità. La dirigenza vuole rinforzare la fascia destra con un giocatore affidabile e con esperienza in Serie A. Celik conosce già il campionato italiano e questo è un aspetto importante.

Per ora si tratta solo di contatti e valutazioni. Nei prossimi mesi si capirà meglio quale sarà il futuro del difensore turco. Il Napoli resta alla finestra, pronto ad approfittare della situazione se ci saranno le condizioni giuste.

Giuseppe Federici
Giuseppe Federici
