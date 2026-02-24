Celik può arrivare al Napoli a parametro zero

Il Napoli si muove in vista del prossimo mercato estivo. La società azzurra sta valutando diversi nomi per rinforzare la squadra e tra questi c’è quello di Zeki Celik. A parlarne è stato il giornalista Fabrizio Romano

Celik può salutare

Il suo contratto è in scadenza e al momento non c’è ancora un accordo per il rinnovo. Proprio per questo motivo il Napoli ha iniziato a informarsi sulla sua situazione e avrebbe già avuto dei contatti con gli agenti del giocatore. L’idea sarebbe quella di prenderlo a parametro zero, senza pagare il cartellino. Su di lui c’è anche la Juventus, ma il Napoli punta a soffiarlo ai bianconeri.

La Roma, però, non ha intenzione di lasciarlo andare facilmente. Il club giallorosso vorrebbe trattenerlo e sta cercando di trovare un’intesa per il prolungamento del contratto. Se non dovesse arrivare la firma, Celik potrebbe diventare un’occasione interessante per molte squadre.

Non solo i bianconeri

Il Napoli è attento a queste opportunità. La dirigenza vuole rinforzare la fascia destra con un giocatore affidabile e con esperienza in Serie A. Celik conosce già il campionato italiano e questo è un aspetto importante.

Per ora si tratta solo di contatti e valutazioni. Nei prossimi mesi si capirà meglio quale sarà il futuro del difensore turco. Il Napoli resta alla finestra, pronto ad approfittare della situazione se ci saranno le condizioni giuste.