Celik, sondaggio del Galatasaray: la Roma dice no

Secondo quanto emerso nelle ultime ore il Galatasaray avrebbe effettuato un sondaggio per Celik della Roma. I giallorossi avrebbero però detto no, anche per via della volontà di José Mourinho

Il Galatasaray, che è alla ricerca di un terzino destro, ha ricevuto una risposta negativa dalla Roma per il calciatore nazionale Zeki Celik. Dopo aver completato il trasferimento di giocatori stranieri con gli acquisti di Davinson Sanchez e Tanguy Ndombele, il Galatasaray continua a cercare un terzino destro locale.

Sebbene Omer Ali Sahiner, che gioca nel Basaksehir, fosse entrato nell’agenda della dirigenza dei giallorossi, il trasferimento è stato abbandonato quando il direttore tecnico Okan Buruk ha posto il veto sul giocatore le cui condizioni erano state chieste al club. In seguito a questi sviluppi, il Galatasaray si è orientato verso l’Italia e ha chiesto informazioni sul calciatore Zeki Celik, della Roma.

Trasferimento non fattibile

Tuttavia, la risposta della squadra di Serie A ha rivelato che il trasferimento è impossibile per questa stagione. Il motivo è che l’allenatore Jose Mourinho, che ha aggiunto Zeki Celik alla sua squadra nel luglio dello scorso anno per 7 milioni di euro, non vuole lasciare andare il giocatore nazionale. L’allenatore portoghese è molto soddisfatto delle prestazioni del calciatore 26enne, che ha un contratto con il club fino al 2026.

Tanto che Mourinho ha mostrato chiaramente la sua fiducia facendo giocare Zeki in 34 partite della scorsa stagione, compresa la finale di UEFA Europa League. Mentre la squadra della capitale ha giocato 3 partite ufficiali in questa stagione, Zeki ha riconquistato la sua maglia con la partita di Milano della terza giornata. Kristensen, in prestito dal Leeds, non è stato inserito nella lista europea, mentre Zeki è stato incluso nella rosa. Mentre Jose Mourinho non rinuncerà al giocatore nazionale turco, il Galatasaray cercherà di acquistare un terzino destro titolare fino al 15 settembre.