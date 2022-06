Celik vicinissimo alla Roma

La Roma si avvicina sempre più all’acquisto del giocatore turco. Celik del Lille è ad un passo dal giallorosso

La Roma si avvicina a grandi falcate all’acquisizione del terzino destro in forza al Lille. Mehmet Zeki Çelik è vicinissimo al trasferimento alla Roma.

Le due squadre continuano a trattare, con una lieve distanza tra domanda e offerta. Filtra comunque ottimismo, con il giocatore che potrebbe presto partire alla volta della capitale italiana per vestire la maglia della Roma. Sul calciatore ci sarebbe anche la Fiorentina, ma le quotazioni della viola calano di giorno in giorno. Al momento solo la Roma sembra essere nel suo futuro.

Due milioni che ballano

La Roma offre sei milioni di euro, il Lille ne chiede circa otto. La trattativa non sembra lontana dalla chiusura, ma quei due milioni che ballano stanno rallentando – e non poco – la buona riuscita dell’affare.

Il terzino destro sembra essere ormai ad un passo dal vestire giallorosso, tanto che potrebbe presto avvenire l’ufficialità del colpo. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, il prescelto per la fascia destra sarà proprio Celik.

Al momento, sulla corsia destra la Roma conta Rick Karsdorp e Davide Santon. L’olandese sembra sicuro della propria permanenza, con l’italiano che è invece in lista trasferimenti. Il calciatore italiano si libererà a zero il 30 Giugno e per lui potrebbe esserci la Salernitana. Il calciatore ha vissuto oltre un anno fuori rosa e – paradossalmente – vissuto proprio con l’allenatore che lo aveva fatto debuttare: José Mourinho. Ora dovrà ripartire, perché a Roma non c’è più spazio per lui.