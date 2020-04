Céline Dion: lo scatto che mostra la cantante da piccola e con la frangetta

La cantante di fama mondiale, Céline Dion, ha voluto mostrarsi ai fan in un’altra veste. Su Instagram, l’artista ha deciso di scavare nei ricordi e pubblicare uno scatto che la ritrae da piccola.

IL COMPLEANNO – Pochi giorni fa, la Dion ha soffiato ben 52 candeline. Vista l’emergenza Coronavirus, non c’è stato modo di festeggiare il compleanno con una mega festa, ma ha voluto comunque rendere partecipi i suoi fan in un giorno così importante per lei. Proprio per questo, la donna ha condiviso uno scatto che risale alla sua infanzia e che mostra una piccola Céline con un altro look.

LO SCATTO SU INSTAGRAM – Il pubblico abituato ai suoi look eleganti sfoggiati sui red carpet e sui palcoscenici, ha avuto la possibilità di vedere la cantante sotto una nuova luce. La foto in questione è stata recuperata dall’annuario scolastico, probabilmente quello dell’elementari. In questo scatto si vede una Céline con dei capelli lunghi fino alle spalle e una frangetta, indosso una magliettina con le ruches a stampa scozzese sulle tonalità del rosso, giallo e verde. A non cambiare mai è il sorriso dolce che ancora oggi l’artista esibisce in ogni occasione. Ad accompagnare la foto è la didascalia scritta dallo staff che gestisce l’account della cantante: “Buon compleanno Celine! Ti auguriamo salute, amore e felicità”.

NEGATIVO IL RISULTATO DEL TEST – Dopo che erano state annullate le prime date del tour mondiale, si era temuto che la Dion avesse contratto il Covid-19. Dopo in sei show nella zona di New York, la cantante aveva iniziato ad accusare i primi i sintomi. I medici, dopo aver constatato che la condizione di malessere persisteva, hanno obbligato la cantante a riposarsi per almeno 5-7 giorni. A rassicurare i fan è stato lo staff di Céline: la cantante è risultata negativa al test per il Covid-19.

DATE CANCELLATE – Dopo i risultati del tampone, la cantante si può godere in serenità i suoi tre figli Rene (19 anni) e i gemelli Nelson e Eddy (9 anni). Così come tutti gli altri artisti, Céline Dion è stata costretta a cancellare le date e a rimandare il suo tour. Ad annunciarlo è proprio lei su Twitter: “Le date del Courage World Tour in Nord America, previste dal 24 marzo al 27 aprile, sono state posticipate e saranno ridefinire”.