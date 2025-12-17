Quasi 1 giovane su 2 guida utilizzando lo smartphone: con l’educazione stradale i comportamenti a rischio si riducono

Distrazione, stanchezza, eccesso di velocità, uso dello smartphone alla guida: la sicurezza stradale continua ad essere un tema abbastanza critico nelle nuove generazioni.

Un certo tipo di educazione stradale, quella svolta con esperti, vittime di incidenti stradali e loro familiari, può avere benefici sia nel breve che nel lungo termine.

GUIDA ED EDUCAZIONE STRADALE- Circa 2.100 tra ragazze e ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 24 anni, hanno partecipato all’Osservatorio “Non Chiudere gli Occhi”, realizzato da Skuola.net in collaborazione con Autostrade per l’Italia, nell’ambito dell’omonimo progetto di sensibilizzazione rivolto direttamente a studenti e scuole.

Si tratta di incontri dove l’educazione stradale diviene uno dei temi centrali delle ore di Educazione civica. Un’opportunità, come testimoniato dal 41% dei ragazzi che vi hanno partecipato, che cambia il comportamento non solo come guidatore, ma anche come passeggero che pedone stradale.

Nonostante queste buone notizie, però, c’è ancora strada da fare. Quasi un giovane su due utilizza lo smartphone mentre è alla guida, 1 su 5 ammette di essersi messo più di una volta al volante sotto l’effetto di alcol, sostanze o farmaci che riducono la lucidità; 2 su 3 guidano spesso e volentieri quando sono stanchi o affaticati; 4 su 10 superano regolarmente i limiti di velocità.

Confrontando questi dati con gli anni precedenti, però, l’Osservatorio “Non Chiudere gli Occhi” notano un segno di miglioramento. Tutto ciò mostra una maggiore consapevolezza, da parte dei giovani, del rischio a tutto tondo.