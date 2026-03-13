Cerca di rapire bambina di 2 anni dalle braccia della mamma

Paura nella serata di giovedì 12 marzo in un quartiere di Trieste, dove una donna avrebbe cercato di sottrarre una bambina di appena due anni alla madre. L’episodio, avvenuto in strada e riportato dall’agenzia ANSA, ha attirato l’attenzione di diversi passanti. La piccola era tra le braccia della mamma quando la sconosciuta si sarebbe avvicinata improvvisamente. Il tentativo è stato però bloccato dalla reazione immediata della donna.

Secondo quanto ricostruito successivamente, la protagonista dell’episodio sarebbe una quarantenne di origine brasiliana. La donna avrebbe mostrato comportamenti che farebbero pensare a un possibile disagio di tipo psicologico. Dopo il gesto, la situazione è diventata concitata e ha richiamato l’attenzione delle persone presenti. In particolare il padre della bambina, sconvolto dall’accaduto, avrebbe provato a raggiungere la donna.

La quarantenne si sarebbe poi allontanata rapidamente dal punto in cui era avvenuto l’episodio. Alcuni testimoni hanno deciso di avvisare subito le forze dell’ordine, raccontando quanto visto pochi istanti prima. La polizia, intervenuta dopo le segnalazioni, ha avviato le ricerche nei dintorni del quartiere. La donna è stata individuata poco dopo mentre si trovava seduta ai tavolini di un bar della zona.

Gli agenti l’hanno fermata e identificata senza ulteriori momenti di tensione. Dopo i primi accertamenti è scattata una denuncia nei suoi confronti. L’ipotesi di reato formulata è quella di tentato sequestro di persona. Sarà ora la magistratura a chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità legate alla vicenda.