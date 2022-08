Certificato casellario giudiziale: a cosa serve e come richiederlo

Il certificato casellario giudiziale è un documento che viene spesso richiesto da datori di lavori, in condizioni specifiche piuttosto che ordinarie. Nondimeno, viene richiesto in caso di espatrio, trasferimento all’estero e in altre situazioni particolari. Attorno al concetto di “certificato casellario giudiziale” ruota un po’ di confusione, non di rado condita da una certa paura. In primis, quella di dover rivelare informazioni spiacevoli sul proprio conto. Secondariamente, quella di perdere troppo tempo con le pastoie burocratiche.

In realtà, almeno nella maggior parte dei casi, la richiesta, il rilascio e la consegna del certificato casellario giudiziale sono delle mere prassi. Soprattutto, la loro attuazione si rivela più semplice del previsto. A patto, ovviamente, di rivolgersi alle persone giuste.

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica del certificato casellario giudiziale, spiegando come si compone e a cosa serve, offrendo qualche consiglio utile per ottenere velocemente e senza spendere cifre importanti.

Cos’è il certificato casellario giudiziale

Il certificato casellario giudiziale è noto anche come casellario giudiziario o, più impropriamente, fedina penale. Si tratta di un documento che illustra i provvedimenti che la giustizia penale e civile ha intrapreso nei confronti del singolo cittadino. Sentenze passate in giudicato, certo, ma anche interdizioni e pene accessorie.

In genere, il casellario contiene le seguente informazioni.

Sentenze di condanna definitiva (e relative pene).

Provvedimenti riguardanti le pene accessorie.

Provvedimenti che hanno sancito il proscioglimento dell’imputato o il non luogo a procedere.

Provvedimenti definitivi di condanna che hanno sancito il pagamento di sanzioni sostitutive, piuttosto che provvedimenti di conversione.

Provvedimenti riguardanti il divieto di soggiorno, l’obbligo di soggiorno o concernenti il tema della sorveglianza speciale .

. Provvedimenti riguardanti le attività di riabilitazione.

Sentenze di interdizioni e/o provvedimenti che modificano o revocano tale interdizione (es. interdizione ai pubblici uffici).

È possibile richiedere in alternativa dei certificati parziali: il solo certificato penale, che riguarda sentenze e provvedimenti della giustizia penale; il solo certificato civile, che riguarda sentenze e provvedimenti della giustizia civile.

Una particolare tipologia di certificato è poi quella relativa ai carichi pendenti, che riguarda però solo i procedimenti ancora in corso.

Quando è necessario il certificato casellario giudiziale

C’è sempre un po’ di timore nel chiedere il certificato casellario giudiziale. Come già accennato, il motivo principale consiste nella possibilità di scoprire sul proprio conto informazioni poco gradevoli. A generare un certo timore è anche il rischio di finire impantanati nelle dinamiche burocratiche.

Per fortuna, sono timori infondati. In primis, perché è estremamente raro che il richiedente non sia perfettamente a conoscenza di quanto riportato nel casellario. In secondo luogo, perché la richiesta può avvenire in modo semplice e veloce.

Vale la pena però indagare un aspetto. Ovvero, i casi in cui è necessario richiedere ed esibire il certificato giudiziale. Il caso tipico riguarda una nuova assunzione presso un ente della pubblica amministrazione. Gli enti hanno tutto il diritto di richiedere il certificato ai candidati. Anzi, in alcuni casi sono addirittura obbligati a farlo, per esempio quando la mansione prevede un contatto stretto con i minori. Tale obbligo si estende anche agli esercizi privati, laddove il relativo contratto nazionale lo prevede.

Tuttavia, anche i datori di lavori possono richiedere il certificato anche qualora il contratto nazionale non ne faccia menzione. Tale facoltà è infatti garantita dal diritto alla libera iniziativa economica, che è sancito dalla Costituzione.

A chi rivolgersi

Il certificato va richiesto dal diretto interessato. Questa norma prevede alcune eccezioni: se il certificato riguarda un minorenne, a richiederlo sarà chi esercita la potestà genitoriale; se riguarda un interdetto, la richiesta va avanzata dal tutore; se riguarda un detenuto, può richiederlo un terzo previa apposita delega.

Come e dove richiedere il certificato casellario giudiziale? Di norma, è necessario fare richiesta agli uffici della Procura delle Repubblica. Esiste però un metodo alternativo, perfettamente legale, che consente di risparmiare molto tempo. Stiamo parlando della richiesta del casellario giudiziale online. Alcune realtà erogano un servizio di richiesta e rilascio, attivabile via remoto.

È il caso di Televisure.it, che promette il rilascio entro 24 ore, entro 3 giorni lavorativi, o entro 5 giorni lavorativi, a seconda del livello di servizio prescelto. I prezzi sono comunque bassi, di poco superiori a quelli imposti dagli uffici della Procura (diritti, bollo, diritti accessori), con il vantaggio però di risparmiare parecchio tempo.