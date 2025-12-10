Certificato malattia tramite televisita: ecco cosa cambia

È prevista una nuova importante svolta nella burocrazia sanitaria italiana. Il certificato di malattia si potrà ottenere da remoto, tramite una televisita, senza che il lavoratore malato si rechi fisicamente dal medico o richieda una visita domiciliare. È quanto previsto dal disegno di legge sulle semplificazioni, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e che dovrebbe partire dal 18 dicembre.

TELEVISITA PER IL CERTIFICATO – Tale decisione nasce per snellire la burocrazia sanitaria italiana. Il lavoratore non dovrà più andare dal medico o richiedere una visita a domicilio, ma tutto si potrà svolgere da remoto. Il certificato medico sarà trasmesso telematicamente direttamente al datore di lavoro o tramite il sistema sanitario nazionale.

Come già anticipato, questo cambiamento avrà inizio dal 18 dicembre. È giusto precisare, però, che la televisita non sarà immediata. Come spiegato dalla Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), è necessario uno accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per stabilire le linee guida da seguire.

Con l’introduzione di questo nuovo provvedimento, la Fimmg ha assicurato che resteranno intatte le tutele contro le certificazioni false. Pene severe per i lavoratori e i medici che rilasciano documenti falsi sia in via telematica che di presenza.

UN’ALTRA NOVITÀ – Nel ddl è presente un’altra novità nella sanità italiana e riguarda le prescrizioni mediche per patologie croniche. I medici di famiglia potranno emettere ricette valide fino a dodici mesi, evitando ai pazienti di dover ripetere continuamente la procedura.