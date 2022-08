Cessione Alex Meret, Venerato rivela la verità sul Torino, Leicester e altri club esterni

Kepa Arrizabalaga è sempre più vicino nell’essere un nuovo giocatore del Napoli. Nonostante alcuni nodi da sciogliere sul pagamento del prestito e sulla divisione dello stipendio tra Chelsea e gli azzurri, l’agente del portiere dei blues, Canales è atteso a Milano per parlare con i membri della dirigenza azzurra. Per questo motivo c’è la convinzione che l’affare possa chiudersi a momenti.

Se così dovesse essere si potrebbe sollevare un grossa questione con Alex Meret: il portiere italiano e il suo entourage non sono molto contenti di queste annate e delle continue alternanze con David Ospina. Con la partenza del colombiano, il classe 97′ era convinto che avrebbe avuto un ruolo più centrale nella rosa del Napoli, ma De Laurentiis ha dichiarato l’esigenza di comprare un secondo portiere. Le brutte prestazioni poi del friuliano nelle amichevoli estive hanno fatto il resto.

Per questo motivo Meret potrebbe non rinnovare con il Napoli, e lasciare in questa sessione di mercato la squadra azzurra. Si è parlato di un interessamento da parte del Torino, il quale sono alla continua ricerca di un estremo difensore. Notizia che è stata smentita dal giornalista Rai, Ciro Venerato, che ha riferito di una dichiarazione del d.s. granata Vagnati il quale ha negato interessi per il portiere azzurro.

Allo stesso tempo Venerato ha parlato di altri club interessati al portiere 25enne, non italiani ma esteri. Il Leicester, dopo ben 11 anni ha perso il proprio portiere, figlio d’arte Kasper Schmeichel. Il danese infatti, si trasferirà al Nizza. Per questo motivo il club inglese sta valutando tre portieri, tra cui anche lo stesso Meret. Il Napoli fermo sulla valutazione: 15 milioni più bonus (vicino ai 5) ed una percentuale minima su futura rivendita.

Entrmbe le parti, Meret e il Napoli, hanno fretta nel chiarire questa situazione, se rimanere o andarsene. All’inizio del campionato mancano solamente 13 giorni; l’agente del calciatore Pastorello ha trovato club interessati al giocatore: oltre al Leicester, ci sarebbero anche altre squadre della Premier League.