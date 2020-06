Cessione del Quinto, Delega di Pagamento e innovo Finsenas Napoli

La Cessione del Quinto è un finanziamento rivolto a pensionati e dipendenti con durata minima di 24 mesi e durata massima di 120 mesi. La principale caratteristica di questo particolare finanziamento è la rata. La rata infatti non può superare 1/5 della pensione o dello stipendio e viene pagata direttamente dall’ente previdenziale, per il pensionato, o dal datore di lavoro, per il dipendente, attraverso una trattenuta. Infatti il richiedente non dovrà recarsi in banca o in posta ogni mese per pagare la rata, ma si troverà direttamente una trattenuta sulla pensione o sullo stipendio. I documenti che occorrono sono carta d’identità, codice fiscale e ultime due buste paga (queste ultime solo per i dipendenti).

La Cessione del Quinto può essere richiesta dai pensionati che al termine del finanziamento avranno compiuto massimo 87 anni e 11 mesi. Inoltre non tutte le pensioni possono accedere alla Cessione del Quinto. Per il pensionato occorre anche la quota cedibile, un documento con il quale INPS (o altro ente previdenziale) accerta la quota massima che il pensionato può utilizzare per il finanziamento cioè la rata massima. Infatti la rata può essere minore ma non maggiore della quota cedibile.

Per i dipendenti, invece, è riservato ai lavoratori con un contratto a tempo indeterminato anche se c’è la possibilità di accedere alla cessione del quinto anche per i dipendenti con contratto a tempo determinato, il finanziamento però deve terminare entro la scadenza del contratto di lavoro. Non tutti i dipendenti possono richiedere la Cessione del Quinto. Infatti, se per i dipendenti pubblici non ci sono problemi, per i dipendenti privati ci sono alcuni parametri da rispettare tra cui il possesso del TFR, infatti il TFR viene utilizzato a garanzia del prestito, più alto è l’importo del TFR maturato maggiore sarà l’importo finanziabile.

La Delega di Pagamento

La Delega di Pagamento è la seconda trattenuta sullo stipendio detta anche doppia Cessione del Quinto. Tale possibilità non è prevista per i pensionati. La Delega di Pagamento si intende un prestito rateale concesso ai lavoratori dipendenti con durata massima di 120 mesi e che si estingue tramite trattenute dallo stipendio, infatti anche in questo caso sarà il datore di lavoro a pagare la rata alla banca. La rata, anche in questo caso non può superare il quinto dello stipendio. Anche per la Delega il TFR viene preso in garanzia per il finanziamento.

Le rate della Cessione del Quinto e Delega di Pagamento prese singolarmente non possono superare il 20% dello stipendio, ma comunque le rate in trattenuta dallo stipendio non possono superare il 50% del totale, questo può avvenire quando nella busta paga c’è una terza trattenuta ad esempio un pignoramento, in questo caso se la rata della Cessione del Quinto è pari al 20% e la rata del pignoramento è pari al 15%, la Delega non può superare il 15%.

Il Rinnovo della Cessione del Quinto e della Delega di Pagamento

Sia la Cessione del Quinto sia la Delega di Pagamento possono essere rinnovate quando il richiedente ha pagato almeno il 40% delle rate. Il rinnovo non è altro che l’estinzione del finanziamento in corso e la sottoscrizione di uno nuovo. Con il nuovo finanziamento, infatti, si andrà a estinguere il vecchio e si otterrà ulteriore liquidità.

Se il primo finanziamento aveva una durata minore o uguale a 60 mesi il rinnovo può essere fatto anche prima del raggiungimento del 40% delle rate a patto che il nuovo finanziamento avrà durata di 120 mesi.

