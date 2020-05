Cessione del quinto Napoli Finsenas

La cessione de quinto è un tipo di finanziamento riservato ai dipendenti pubblici e privati e ai pensionati. Essa rappresenta una soluzione più adatta di finanziamento per quelle persone che hanno segnalazioni in centri di rischio.

L’utilizzo di questo tipo di finanziamento negli ultimi anni è aumentato perché molti sono i vantaggi della cessione del quinto. Infatti essa è uno dei prestiti più veloci sul mercato, anche grazie all’utilizzo della tecnologia e al fatto che non è prevista la valutazione in merito del richiedente, è un prestito a tasso fisso che non richiede garanzie immobiliari o patrimoniali. La banca o la finanziaria di occuperà di tutto, anche della richiesta di quota cedibile all’INPS e del certificato di stipendio al datore di lavoro. Molte banche saranno disposte a concedere condizioni economiche vantaggiose poiché è una forma di credito più sicura delle altre in quanto il rimborso avverrà con trattenute sullo stipendio e pensione e in caso di fatti avversi il debito sarà coperto dall’assicurazione.

Tutti questi vantaggi fanno sì che la cessione del quinto risulti essere una delle tipologie di finanziamenti più apprezzate in Italia. Inoltre, spesso accade che questa forma di finanziamento venga utilizzata in modo particolare da quei genitori, per la maggior parte già in pensione, che si rivolgono alle banche per poter aiutare i propri figli colpiti da precarietà economica e lavorativa.

Bisogna però precisare che non tutti possono richiedere la cessione del quinto. Infatti essa non può essere richiesta dai professionisti, lavoratori di piccole imprese e da titolari di alcune tipologie di pensione.

Le caratteristiche della cessione del quinto sono le seguenti: è un’operazione la cui restituzione del debito avviene con trattenute sullo stipendio o pensione del richiedente. Ha durata massima di 120 rate (10 anni) e raggiunto il 40% delle rate pagate il richiedente ha la possibilità di ottenere il rinnovo della cessione. Il raggiungimento del 40% del pagamento delle rate non è richiesto per i prestiti inferiori a 60 rate (5 anni)

Per i dipendenti, che hanno in corso la cessione del quinto e a causa dell’emergenza Covid- 19 sono andati in cassa integrazione possono stare tranquilli. Infatti la cassa integrazione permette di spostare le rate al termine del piano di ammortamento del prestito.

Il modo più veloce per chiedere un prevenivo è quello di chiederlo online. Infatti con pochi semplici click hai la possibilità di ricevere un preventivo in breve tempo senza recarsi agli sportelli bancari o da una finanziaria, Il preventivo non è impegnativo in quanto deciderai tu se proseguire o meno con la cessione.

