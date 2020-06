Cessione Milik, ADL si vendica con la Juventus per lo sgarbo Gonzalo Higuain?

Dopo oltre 3 mesi di stop, la stagione della SSC Napoli sta finalmente per riprendere. Nonostante il calciomercato inizi solo a Settembre, la dirigenza partenopea è già impegnata in alcune trattative, soprattutto per l’acquisto e cessione di alcuni calciatori e i rinnovi contrattuali.

Mentre Zielinski e Mertens rinnoveranno a breve, Arek Milik continua a rifiutare le offerte di Aurelio De Laurentiis, con la sua volontà di andare alla Juventus. Il presidente azzurro, dal canto suo, non vorrebbe cedere il giocatore per pochi milioni considerando il suo contratto in scadenza il prossimo giugno.

Il presidente del Napoli, però, come i napoletani ben sanno, non è un tipo facile e, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe pensando di non cedere Arek Milik ai bianconeri per ‘vendicarsi’ dello sgarbo Gonzalo Higuain di qualche tempo fa.

Aurelio De Laurentiis, infatti, nonostante i 90 milioni di euro versati al club azzurro, non ha ancora digerito quanto accaduto con il Pipita.

Per questo motivo ed anche considerando la poca volontà della Juventus di soddisfare la richiesta di 50 milioni di euro, la dirigenza partenopea avrebbe deciso di cedere Milik all’estero e non ai bianconeri. Ovviamente tutto potrebbe cambiare con il soddisfacimento della richiesta di ADL. Fino a questo punto, però, la Juventus non ha fatto altro che inserire contropartite senza mettere nemmeno un euro sul piatto.