Cessioni SSC Napoli, Marfella sarà senza squadra. Via due calciatori, ADL chiede 15 milioni di euro per Lozano

In casa Napoli è tempo di calciomercato. Il nuovo capo mercato, il presidente Aurelio De Laurentiis, ha le idee chiare e vuole creare una squadra in grado di confermarsi sul campo e continuare a vincere dopo lo Scudetto conquistato in questa stagione. Il primo ‘acquisto’ è stato il nuovo allenatore, Rudi Garcia, il quale ha preso il posto di Luciano Spalletti.

Sul fronte cessioni, il primo addio sarà quello di Davide Marfella. Lo scorso dieci giugno, infatti, non è stata esercitata l’opzione di rinnovo per il portiere, il quale sarà ufficialmente senza squadra e quindi svincolato a partire dal primo luglio 2023. Il prossimo anno, quindi, il Napoli avrà un nuovo terzo portiere.

A dire addio al Napoli, oltre Marfella, anche due calciatori presenti in prestito: Tanguy Ndombele e Bartosz Bereszynski. Il primo non è stato riscattato da parte della dirigenza ed è ritornato al Tottehnam. Sul secondo, invece, non c’era nessun riscatto e si trattava di un semplice prestito.

A sorpresa, invece, potrebbe presto partire Hirving Lozano. L’attaccante azzurro ha il contratto in scadenza il prossimo anno e la dirigenza non ha trovato l’accordo per il rinnovo. Su di lui non solo club della lega saudita ma anche diversi club della Premier League. La richiesta per la cessione si aggira intorno ai 15 milioni di euro.