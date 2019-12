Chaga: il portentoso fungo medicinale di Freeland

Nelle cure alternative si fa spesso ricorso ai funghi medicinali che hanno straordinarie proprietà per favorire il benessere e la salute dell’organismo. Tra i tanti ritrovati che poi utilizzare, scopri di più sul fungo Chaga, un toccasana dalle molte proprietà, come puoi scoprire nel dettaglio leggendo questo approfondimento sul tema.

Di che cosa si tratta

Il Chaga, nome scientifico inonotus obliquus, è un fungo dal colore nero – bruno che cresce soprattutto su alberi come betulle e faggi. Il nome latino del fungo Chaga deriva dal fatto che i suoi pori si sviluppano in obliquo. È comune in Europa e in America del Nord dove infesta gli arbusti contaminando il durame con le sue spore. Nasce e si sviluppa una massa di grandi dimensioni, anche superiore a 150 cm, dura e dalla forma irregolare. La parte che cresce nel durame è il micelio, mentre il fungo vero e proprio è rappresentato dal corpo fruttifero. Si raccoglie proprio questa parte per le sue proprietà caratteristiche antiossidanti.

Questo fiore sterile ha due stadi di sviluppo; il primo è quello perenne legnoso che non genera spore mentre il secondo prevede lo sviluppo del corpo fruttifero fertile, il quale rilascia le spore quando l’albero ospite si decompone. Tutto il corpo fruttifero si sviluppa sotto la corteccia e crea una pellicola che arriva anche all’estensione di 2 m. Quando il corpo fruttifero è pienamente sviluppato, si libera dalla corteccia e produce le spore che si seccano rapidamente. Vai su www.freelandtime.com per scoprire di più sui funghi medicinali.

Le caratteristiche del Chaga

Il fungo medicinale Chaga nasconde una miriade di proprietà benefiche grazie ai suoi componenti. Le analisi di laboratorio hanno evidenziato composti caratterizzanti spesso i funghi medicinali. Si tratta di polisaccaridi, triterpeni e polifenoli, cioè elementi in grado di portare diversi benefici. Ad esempio, i polifenoli sono delle molecole organiche naturali che hanno effetti benefici sulla salute grazie alla loro azione antiossidante.

Oltre ai composti già evidenziati, questo portentoso parassita del legno contiene anche triterpene tetraciclico, una molecola nota anche con il nome di inotodiolo. Questo composto è sotto la lente di ingrandimento di tutti i maggiori oncologi per via delle sue proprietà straordinarie nel trattare le cellule cancerogene.

In particolare i corpi fruttiferi che si sviluppano sul tronco delle betulle, hanno altri componenti come la betulina e l’acido betulinico. Si tratta di sostanze che aiutano a rafforzare il sistema linfatico e immunitario. Inoltre, il fungo medicale Chaga di Freeland ha anche vitamine del gruppo B – come la riboflavina preziosa per gli occhi – e amminoacidi essenziali.

Le proprietà benefiche del fungo

Come già anticipato in precedenza, il fungo medicale inonotus obliquus sostiene l’attività antiossidante e antiaging poiché protegge dai danni causati dai radicali liberi, quali si sviluppano all’interno delle cellule a causa di stress, agenti inquinanti, virus, batteri, etc. Si tratta quindi di un aiuto prezioso per rallentare il normale invecchiamento cellulare favorendo anche il benessere del sistema immunitario che affronta meglio gli attacchi esterni a cui è sottoposto.