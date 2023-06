Chalobah, lotta a due tra Juventus e Inter

I due club di Serie A hanno deciso di seguire e provare a prendere uno dei difensori più promettenti della Premier League

In una stagione da dimenticare per il Chelsea, che guarda già alla prossima stagione dopo aver ceduto le redini a Mauricio Pochettino, c’è anche il tempo per qualche notizia di speranza. Una di queste, nel caso dei Blues, è stata sicuramente l’affermazione di Trevoh Chalobah nell’élite.

Il difensore 23enne ha collezionato 33 presenze con il club londinese in questa stagione. Il giovane difensore, che ha un contratto fino al 2026, ha anche fatto una buona impressione. Ma a Stamford Bridge sanno che dopo tante spese quest’estate avranno bisogno di qualche vendita interessante per far quadrare i conti.

Interesse italiano

Il difensore da 3 anni è diventato un giocatore molto quotato e con un grande potenziale. Il difensore ha già attirato l’attenzione di due grandi squadre italiane, l’Inter e la Juventus, che lo seguono con grande interesse. Due squadre bisognose di acquistare in quel ruolo, specialmente perché vogliono affrontare il prossimo campionato con il piglio giusto per provare a raggiungere la vittoria finale.

La Vecchia Signora e i nerazzurri sono alla ricerca di difensori per rinforzare la loro retroguardia e per questo sono interessati a questo giovane e interessante giocatore. Anche se i londinesi non hanno preso seriamente in considerazione l’idea di venderlo nel prossimo futuro. Il Chelsea sembra intenzionato a fare un’altra rivoluzione e ci vorrà tutto l’impegno possibile per regalare a Mauricio Pochettino uno squadrone che possa tornare a vincere in Inghilterra.