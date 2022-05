Champions, Europa e Conference League: l’ultimo atto

Si sono concluse tutte le semifinali delle tre competizioni europee per club. La finale di Champions League si svolgerà il 28 Maggio alle ore 21.00 allo “Stade de France di Saint-Denis” a Parigi. Quest’anno si sfideranno per la coppa delle grandi orecchie il Real Madrid guidato da Carlo Ancelotti (uomo dei record) e il Liverpool di Jurgen Klopp.

E’ la terza volta che queste due squadre si affrontano in finale, la prima, nel 1981, vide trionfare i Reds vincendo 1-0 con il gol del terzino Alan Kennedy. Pochi anni fa, invece, nella finale del 2018 la squadra dei Galacticos si impose con un sonoro 3-1, complici gli errori di Karius, con le reti siglate da Benzema, Manè e poi la doppietta del subentrante Gareth Bale (di cui un goal splendido in sforbiciata).

L’Europa League, vedrà invece concludersi il 18 Maggio ore 21.00 allo stadio “Ramon Sanchez-Pijzuan” di Siviglia in Spagna. Contro tutti i pronostici, le due squadre in finale sono Rangers Glasgow ed Eintracht Francoforte, che hanno battuto rispettivamente in semifinale i tedeschi del Lipsia e gli inglesi del West Ham.

La prima edizione della Conference League vede come finaliste, una squadra italiana, la Roma e una squadra olandese, ovvero il Feyenoord. Per Josè Mourinho e i giallorossi questa è un’occasione importante per poter portare un trofeo dal sapore europeo nella capitale. Il Feyenoord, d’altra parte, non vince una competizione internazionale dal 2002 (Coppa Uefa) e il 5 maggio alle ore 21:00 all’ “Arena Kombëtare” di Tirana in Albania, proverà in tutti i modi a farlo.

Le sei squadre finaliste di queste tre splendide competizioni provengono da sei nazioni diverse. La storia ci ha insegnato che in queste grandi partite è inutile fare pronostici, l’unica cosa che possiamo fare è sederci comodi sul divano e guardare questo grande spettacolo che è il calcio.