Champions League, Barcellona-Juventus: le probabili formazioni

Giornata di vigilia per Barcellona e Juventus, impegnate domani sera al Camp Nou nell’ultimo turno della fase a gironi di Champions League, calcio di inizio ore 21. La gara stabilirà chi passerà come prima, con i catalani che hanno a disposizione due risultati su tre. La Juve per finire in testa dovrà vincere con tre gol di scarto o due segnando comunque tre reti.

Nei blaugrana mancherà Dembelé per problemi muscolari. In avanti giocherà Braithwaite, con Messi, Griezmann e uno tra Coutinho e Pedri alle spalle dell’attaccante. In mediana Pjanic affiancherà Busquets.

In casa bianconera Pirlo dovrà rinunciare a Chiellini e Demiral, in difesa dunque spazio a Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo Arthur in coppia con McKennie, in avanti tornerà Morata in coppia con Ronaldo. Le probabili formazioni:

Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen, Junior, Mingueza, De Jong, Alba; Pjanic, Busquets; Griezmann, Messi, Coutinho; Braithwaite. All. Koeman

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo